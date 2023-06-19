В Воронежской области 22 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

фото департамента образования Воронежской области

В Воронежской области уже двое выпускников получили 200 баллов по итогам ЕГЭ.

Стали известны результаты сдачи единых госэкзаменов еще по двум предметам. Как сообщили в региональном департаменте образования, еще 26 выпускников получили максимальные баллы: из них 22 человека на 100 баллов написали русский, двое из них отлично сдали и литературу. Еще четверо получили 100 баллов по профильной математике.

Всего экзамены по русскому языку сдавали 9064 выпускника, минимальный порог (24 балла) преодолели 8984 человека (99,12%). Средний балл составил 67.

Профильную математику писали 5161 школьник, порог (27 баллов) одолели 4699 человек (91%). Средний балл составил 54. Математику базового уровня сдавали 3880 человек, 3707 человек (95.54%) преодолели минимальный порог.