Жителя Воронежской области отправили на полгода в колонию за систематическое пьяное вождение

В Кантемировском районе осудили 60-летнего мужчину за систематическое пьяное вождение.

В мае 2023 года фигурант, имеющий непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль в нетрезвом виде. В селе Валентиновка его остановили сотрудники ГИБДД, зафиксировавшие очередной инцидент.

- Суд, согласившись с позицией прокурора, отправил виновного на шесть месяцев в колонию-поселение. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на пять лет, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.