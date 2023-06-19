В Воронеже поймали похитителей двух велосипедов

С началом летнего сезона многие воронежцы пересели на велосипеды. А вместе с этим и увеличились кражи «железных коней». Как отмечают правоохранители, хозяева сами мало уделяют внимания сохранности своих транспортных средств, что и привлекает воров.

На днях в полицию обратился 33-летний владелец велосипеда «ВМХ», что его двухколесного «друга» похитили, ущерб он оценил в 8000 рублей. Сотрудники полиции установили, что хозяин оставил велосипед днем в подъезде дома на улице Богатырской. Под подозрение попал 21-летний воронежец, его задержали в Железнодорожном районе, в отделе полиции он признался, что увидел оставленный без присмотра велосипед и сдал его в ломбард, а деньги потратил.

Похожий случай произошел на Ленинском проспекте. 30-летняя женщина тоже оставила велосипед «Тринкс» в подъезде на несколько дней, а сама уехала. Но когда вернулась из поездки, обнаружила, что транспортное средство похищено. Ущерб дама оценила в 40 тысяч рублей. Подозреваемого тоже быстро вычислили: 41-летний воронежец, ранее судимый, признался, что похищенный велосипед продал на стихийном рынке.

Похитителям грозит до пяти лет заключения.

А владельцам двухколесных средств передвижения полицейские советуют озаботиться их сохранностью. Не оставлять велосипеды без присмотра – в подъездах (кражи из подъездов являются самыми распространенными), в местах массового скопления людей. Для парковки нужно выбирать охраняемые стоянки и специально-отведенные места. Обязательно фиксировать велосипед замком, который невозможно срезать. И сфотографируйте велосипед – снимок поможет в розыске, если транспортное средство похитят.