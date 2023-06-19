Воронежцам в мессенджерах массово рассылают сообщения о фейковой эвакуации

Это фейки. Скриншоты из соцсетей

Днем 19 июня воронежцам начали приходить в мессенджерах сообщения об якобы эвакуации жителей улиц Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской. В постах требуют «срочно пройти к эвакуационным автобусам на пл.Ленина, 2». Сообщения приходят с аккаунтов, обозначенных как «Главное управление МЧС России» и «РСЧС».

Правительство Воронежской области, которое, кстати, находится рядом с адресом пл.Ленина, 2, оперативно заявило, что сообщения являются недостоверными.

- Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности, - сообщили в пресс-службе администрации Воронежской области. - Напоминаем распространителям подобных фейков об уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РФ за подобные деяния.

Следом за органами власти об опровержении информации сообщили в МЧС.

- Друзья! МЧС России не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах! Все сообщения о «эвакуациях» не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная. В очередной раз просим вас проверять информацию! - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

В ведомстве посоветовали скачать на телефон мобильное приложение МЧС России, чтобы иметь точную и проверенную информацию о чрезвычайных ситуациях.