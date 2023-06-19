Жительница Нововоронежа заплатила 87 тыс рублей за путевку в санаторий на сайте-двойнике

За 18 июня жертвами дистанционных аферистов стали шесть жителей Воронежской области. С началом сезона отпусков активизировались мошенники, специализирующиеся на этой теме.

46-летняя жительница Нововоронежа искала в интернете предложения по санаторному отдыху. Ей приглянулась путевка в Сочи. При бронировании мест на сайте всплыло окно, куда потерпевшая ввела данные банковской карты и указала CVV-код на оборотной стороне. Со счета списалось около 87 тысяч рублей. Далее всплыло окошко с сообщением, что путевки будут высланы ей на адрес электронной почты, однако никаких сообщений так и не поступило. Женщина снова попыталась зайти на сайт и обнаружила, что первоначально оплатила путевки на портале-двойнике с с доменом «COM» вместо правильного «RU».