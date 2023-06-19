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НовостиОбщество19 июня 2023 13:52

Под Воронежем матери героя, погибшего в ходе СВО, вручили орден Мужества за сына

Отметили посмертно подвиг Николая Власова
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей Виктора Бурдина

фото из соцсетей Виктора Бурдина

Глава Таловского района Виктор Бурдин 19 июня сообщил о прошедшей церемонии вручения ордена Мужества. Наградой посмертно отметили подвиг погибшего в ходе проведения специальной военной операции Николая Власова. Орден вручили матери героя.

- Николай отдал самое дорогое, что у него было, ради жизни других. Мужество, проявленное им при исполнении своего долга, является серьезным примером для всех, кто продолжает нести службу. Понимаю, что никто и никогда не восполнит потерю родного человека. Невозможно подобрать слова поддержки семье, чтобы попытаться заглушить эту боль. Вместе с семьей погибшего скорбит весь Таловский район. Вечная память герою, - отметил Виктор Бурдин.