Под Воронежем матери героя, погибшего в ходе СВО, вручили орден Мужества за сына

фото из соцсетей Виктора Бурдина

Глава Таловского района Виктор Бурдин 19 июня сообщил о прошедшей церемонии вручения ордена Мужества. Наградой посмертно отметили подвиг погибшего в ходе проведения специальной военной операции Николая Власова. Орден вручили матери героя.

- Николай отдал самое дорогое, что у него было, ради жизни других. Мужество, проявленное им при исполнении своего долга, является серьезным примером для всех, кто продолжает нести службу. Понимаю, что никто и никогда не восполнит потерю родного человека. Невозможно подобрать слова поддержки семье, чтобы попытаться заглушить эту боль. Вместе с семьей погибшего скорбит весь Таловский район. Вечная память герою, - отметил Виктор Бурдин.