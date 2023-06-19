Воронежцам представят 3,9 тыс вакансий на втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства

23 июня в Воронежской области пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Центры занятости населения на ярмарке представят 20 тыс вакансий по наиболее востребованным специальностям. А в целом более 200 предприятий области представят соискателям 3,9 тыс вакансий.

Посетить площадки ярмарки можно практически во всех районах региона. В Воронеж основная площадка расположится во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1), посетить ярмарку можно с 10.00 до 13.00. В Воронеже ярмарка пройдет также на площадках Центра занятости населения: в отделе занятости «Правобережный» (пр. Революции, 1в) - с участием организаций оборонно-промышленного комплекса, в отделе занятости «Левобережный» (ул. 25 Января, 72) - с участием работодателей индустриального парка «Масловский».

На ярмарке соискатели смогут пройти собеседования, а также тренинги по поиску работы, повышению самооценки, социальной адаптации на рынке труда, получить профориентационные консультации. Специалисты службы занятости расскажут о возможности прохождения бесплатного обучения. Школьникам представят вакансии на период летних каникул, студентам - стажировки.

Мероприятия первого этапа Всероссийской ярмарки вакансий в апреле посетили 6,7 тыс жителей Воронежской области. Они прошли на 39 площадках, на которых 293 работодателя региона представили 5,3 тыс вакансий.