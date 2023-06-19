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НовостиОбщество19 июня 2023 13:15

Под Воронежем продают за 25 миллионов рублей строящуюся базу отдыха

Она расположена в Рамонском районе
Олег КУЗНЕЦОВ
Если базу отдыха не купят до октября, то она будет стоить уже 30 миллионов рублей.

Если базу отдыха не купят до октября, то она будет стоить уже 30 миллионов рублей.

Фото: Авито.

В Рамонском районе продают за 25 миллионов рублей строящуюся базу отдыха «Русанов сад». Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

База отдыха занимает два участка (каждый площадью 2,5 гектара) в историческом месте «Липовая аллея помещика Русанова». В XIX веке там было поместье Гаврила Андреевича Русанова. Туда в гости приезжал сам Лев Николаевич Толстой. По окончании строительства там будут располагаться десять однокомнатных домиков, один трехкомнатный и баня на дровах с прудом. А также птичий парк, места под палатки и зона под парковку.

К базе отдыха уже проложены инженерные сети, которые будут обеспечивать отопление, свет, канализация и интернет.

Если «Русанов сад» не купят до окончания строительства (запланировано на октябрь 2023 года), его цена возрастет до 30 миллионов рублей.