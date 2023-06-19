Под Воронежем продают за 25 миллионов рублей строящуюся базу отдыха

Если базу отдыха не купят до октября, то она будет стоить уже 30 миллионов рублей. Фото: Авито.

В Рамонском районе продают за 25 миллионов рублей строящуюся базу отдыха «Русанов сад». Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

База отдыха занимает два участка (каждый площадью 2,5 гектара) в историческом месте «Липовая аллея помещика Русанова». В XIX веке там было поместье Гаврила Андреевича Русанова. Туда в гости приезжал сам Лев Николаевич Толстой. По окончании строительства там будут располагаться десять однокомнатных домиков, один трехкомнатный и баня на дровах с прудом. А также птичий парк, места под палатки и зона под парковку.

К базе отдыха уже проложены инженерные сети, которые будут обеспечивать отопление, свет, канализация и интернет.

Если «Русанов сад» не купят до окончания строительства (запланировано на октябрь 2023 года), его цена возрастет до 30 миллионов рублей.