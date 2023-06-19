В Воронеже владельца «Нивы» обманули на 46 тысяч рублей и лишили шин

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже рецидивист из Липецкой области, представившись автомехаником, обманул тамбовчанина. Потерпевший написал заявление в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 19 июня.

Там пояснили, что 59-летний житель Тамбовской области купил подержанную «Ниву» в одном из гаражных кооперативов в Ленинском районе. Транспортное средство было не на ходу, поэтому мужчина намеревался вызвать эвакуатор и перегнать ее. Но тук к нему подошел незнакомец, представился автомехаником, и предложил услуги по ремонту. И даже показал ему гараж, в котором он якобы намеревался проводить работы.

Владелец машины согласился и поехал домой. Затем перевел лжемеханику 46 тысяч рублей на запчасти. И тут же телефон злоумышленника оказался отключен. Тогда тамбовчанин приехал в Воронеж и увидел свою машину на территории кооператива без признаков ремонта, да еще и без шин. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка установили владельца гаража, а затем и того, кому тот его сдавал на время. Лжемеханика удалось задержать. Им оказался ранее судимый за разбой 45-летний житель Липецкой области. Он находится в СИЗО. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».