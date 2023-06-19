Власти Воронежа собираются сдать на 10 лет в аренду часть флигеля Бринкманов

Управление имущественных и земельных отношений Воронежа объявило аукцион на право аренды части объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный флигель фон Бринкманов 1840-е гг». Сдать городские власти планируют первый и подземный цокольный этажи здания в переулке Школьный, 6. Аренда предполагается на 10-летний срок.

Начальная цена аренды - чуть более 45 тысяч рублей в месяц. В ходе торгов эта сумма может увеличиться: «шаг аукциона» на повышение – 5% от начальной цены лота. Заявки на участие в торгах принимают по 7 июля. Аукцион запланирован на 13 июля.