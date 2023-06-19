Под Воронежем пропал без вести 67-летний мужчина

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Воронежцев попросили помочь найти 67-летнего Владимира Шевченко, который пропал в городе Семилуки. Ориентировку на мужчину опубликовали 19 июня на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионер исчез две недели назад. О нем его родные ничего не знают со среды, 7 июня. Мужчина вышел из дома и больше на связь с родными не выходил.

Известны приметы пропавшего: рост 176 см, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в синюю рубашку, черные брюки и мокасины такого же цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться Владимир Шевченко, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).