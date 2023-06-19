Воронежцев предупредили о ремонте луганской трассы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Департамент дорожной деятельности предупредил воронежцев о необходимости своевременно выбирать пути объезда луганской трассы. Как сообщают в ведомстве, с лета и по осень на автомобильной дороге регионального значения "Воронеж - Луганск" будут проводить ремонтные работы.

Они коснутся участков в Острогожском, Каменском, Ольховатском, Россошанском, Кантемировском муниципальных районах (км 79+598 - км 88+650, км 95+700 - км 99+963, км 118+875 - км 123+770, км 138+000 - км 140+050, км 146+400 - км 148+420, км 198+800 - км 199+592, км 199+592 - км 200+700, км 204+880 - км 206+220, км 210+100 - км 214+000, км 214+000 - км 234+019, км 234+019 - км 238+734, км 240+300 - км 264+200).