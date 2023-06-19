В Воронеже без горячей воды на сутки остались десятки домов в Коминтерновском районе

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже до вечера вторника, 20 июня, не будет горячей воды у жителей ряда многоэтажек Коминтерновского района. Об этом сообщили в АО «Квадра».

Специалисты местного филиала компании приступили к вводу в эксплантацию недавно смонтированного участка теплосети от котельной по адресу: переулок Ботанический, 45к. Это и стало причиной введения ограничений ресурса.

В зоне отключения оказались следующие адреса:

- улица Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

- улица 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

- переулок Славы, 1а, 3а, 5;

- переулок Ботанический, 47а;

- улица Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

- Московский проспект, 44а;

- улица Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

- переулок Ученический, 1 (общежитие).