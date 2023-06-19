В Воронеже алиментщик вместо исправительных работ отправится в зону СВО

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Жителя Воронежа суд приговорил к исправительным работам за неуплату алиментов. Он их отбыл не полностью и подал ходатайство об отсрочке. В нем он указал, что желает заключить контракт для участия в специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе Советского райсуда.

Исполнение наказания препятствовало заключению им контракта. Суд в ходе заседания признал, что, поступив на военную службу по контракту, мужчина сможет погасить задолженность по алиментам, получив денежное довольствие. Поэтому ходатайство воронежца удовлетворили.

Но исполнение наказания ему не отменили, а отсрочили на 6 месяцев на основании п. 3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ.