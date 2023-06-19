В Воронеже перекрытие улицы Электросигнальной перенесли на неделю

Мэрия предупредила воронежцев о переносе перекрытия движения на улице Электросигнальной: с 26 июня вместо 19-го. Участок от улицы Текстильщиков до улицы Солнечной закроют до полуночи 17 июля. Сроки перенесли из-за корректировки сроков ремонта теплотрассы компанией «Квадра».

Автомобилистам нужно учитывать ограничения и заранее выбрать пути объезда. Для горожан, пользующихся общественным транспортом, сообщили, что на время работ движение автобусного маршрута № 66 «Юго-Западный рынок - Переверткина» направят с проспекта Труда по улице Текстильщиков, Машиностроителей, Космонавтов и далее по маршруту. В обратном направлении - с улицы Космонавтов, по улице Машиностроителей, Текстильщиков, проспекту Труда.