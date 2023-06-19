В Воронеже IT-специалист вуза сдал в ломбард компьютерную технику на 570 тыс рублей

С IT-специалиста одного из воронежских вузов взяли подписку о невыезде – мужчину подозревают в присвоении компьютерной техники учебного заведения.

Недостачу обнаружили в вузе при инвентаризации – не хватало 14 моноблоков. В хищении товарно-материальных ценностей заподозрили материально ответственное лицо - 33-летнего сисадмина института. Как выяснили оперативники, сотрудник, используя служебное положение, с 1 по 15 мая 2023 года вынес технику, предназначенную для работы преподавательского состава вуза, сбыл ее через ломбарды, а вырученными деньгами погашал имеющиеся долги.

- Мужчина нанес бюджету ущерб на сумму более 570 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Подозреваемому грозит до шести лет заключения, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.