До воронежского Черноземфеста можно добраться на 12 автобусах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Устроители рок-фестиваля «Чернозем», который пройдет с 18 по 20 августа за сити-парком «Град», напомнили, как добраться до фестивальной площадки.

Из Воронежа по Московскому проспекту в «Града» идут маршруты городского общественного транспорта № 34, 64 и 84 – на них можно доехать до остановки «Центральный вход в Сити-парк «Град», а дальше следовать по указателям.

Также можно доехать до «Града» на автобусах загородных маршрутов, которые идут в Рамонский район - №№ 110, 111, 111б, 111а, 136, 142, 145, 366а и 366в. Нужно выйти на трассе на остановке напротив «Леруа Мерлен», а оттуда дойти главного входа ТРЦ и далее по указателям.

Если зрители приезжают на фестиваль из других городов: с ж/д вокзала «Воронеж-1» можно доехать на автобусах № 6, 10а, 113 или 120 до остановки «улица Плехановская» и пересесть на автобус №64.

Если зрители добираются на опен-эйр на личном транспорте, адрес для навигатора: Воронежская обл., пос. Солнечный, ул. Парковая, 3 (3-й км автотрассы «Воронеж – Москва»). Вы также можете использовать координаты GPS: 39.205037, 51.790538.