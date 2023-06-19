Воронежец, убивший соседа ножом в сердце, получил 10 лет колонии

В Воронеже осудили 57-летнего мужчину за убийство соседа.

Инцидент произошел в октябре 2022 года в квартире в Ленинском районе. Двое мужчин выпивали. В процессе сабантуя между ними возник конфликт, в ходе которого старший товарищ ударил 33-летнего соседа несколько раз ножом. Потерпевший скончался от полученных ран. Судмедэксперты определили, что смерть наступила в результате проникающих ранений груди с повреждением сердца.

- На предварительном следствии и в суде фигурант признался, следователем СК собрана исчерпывающая доказательственная база, - рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Артем Матвеев.

Суд отправил виновного на 10 лет в колонию строгого режима.