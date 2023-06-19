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НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:10

В перевернувшемся ВАЗе пострадали два жителя Воронежской области

Машина слетела с дороги в кювет
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Два человека попали в больницу в результате ДТП в Острогожском районе, которое произошло днем в воскресенье, 18 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась примерно в 12.10 на 2 км автодороги «Воронеж-Луганск- Репьевка». По предварительным данным полиции, 30-летняя жительница Репьевского района на ВАЗ-21074 не справилась с управлением и машина сначала съехала в кювет, а затем опрокинулась.

В результате ДТП автоледи и ее пассажир, 55-летний мужчина, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.