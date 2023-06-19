Власти назвали тарифы на электроэнергию для воронежских дачников экономически обоснованными

Департамент государственного регулирования тарифов ответил на обращения от дачников, которые интересуются тарифами на электроэнергию для СНТ. 19 июня было опубликовано официальное сообщение.

В департаменте отметили, что базовый тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составляет 4,85 руб./кВт*ч. Для дачников, проживающих в СНТ - 3,40 руб./кВт*ч. Таким образом, для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ тарифы на электроэнергию ниже базовых на 30%.

Также чиновники обратили внимание на то, что содержание и обслуживание принадлежащих СНТ электрических сетей, трансформаторов и оплата в них потерь электроэнергии должны производиться за счет средств, взимаемых с собственников садовых или огородных земельных участков.

А вот дополнительные сборы идут не как надбавка к установленному тарифу на электрическую энергию, а как платежи, направляемые на компенсацию расходов (или потерь), связанных с потреблением электроэнергии.