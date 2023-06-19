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НовостиОбщество19 июня 2023 7:39

Власти назвали тарифы на электроэнергию для воронежских дачников экономически обоснованными

Базовый тариф для проживающих в СНТ составляет 3,40 руб./кВт*ч
Евгения ФРОЛОВА

Департамент государственного регулирования тарифов ответил на обращения от дачников, которые интересуются тарифами на электроэнергию для СНТ. 19 июня было опубликовано официальное сообщение.

В департаменте отметили, что базовый тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, составляет 4,85 руб./кВт*ч. Для дачников, проживающих в СНТ - 3,40 руб./кВт*ч. Таким образом, для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ тарифы на электроэнергию ниже базовых на 30%.

Также чиновники обратили внимание на то, что содержание и обслуживание принадлежащих СНТ электрических сетей, трансформаторов и оплата в них потерь электроэнергии должны производиться за счет средств, взимаемых с собственников садовых или огородных земельных участков.

А вот дополнительные сборы идут не как надбавка к установленному тарифу на электрическую энергию, а как платежи, направляемые на компенсацию расходов (или потерь), связанных с потреблением электроэнергии.