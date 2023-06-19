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НовостиПроисшествия19 июня 2023 7:11

В Воронежской области полыхнул цех по ремонту электровозов

По счастью, никто из людей не пострадал
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Возгорание произошло в цехе по ремонту электровозов на улице Линейная,101 в Лисках. Пожар случился ночью, в 01:34 в понедельник, 19 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Огонь охватил помещение площадью 120 кв. м, которое расположено в цехе по ремонту электровозов. Возгорание удалось потушить спустя полчаса - в 02:11. На месте работали 13 спасателей и четыре единицы спецтехники. Огонь повредил потолочное перекрытие и кровлю по всему периметру. Пострадавших нет.

Ранее в Воронеже загорелись вещи в подъезде многоэтажки на улице Федора Тютчева. Из дома эвакуировали 50 человек.