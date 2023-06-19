Скутеристка погибла в ДТП с «ВАЗом» в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла в Таловском районе на 50 км автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 19 июня.

По предварительным данным полиции, примерно в 15.45 38-летний местный житель на ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу. Там он и допустил столкновение со скутером «Венто», которым управляла 55-летняя местная жительница.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.