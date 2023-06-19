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НовостиОбщество19 июня 2023 6:10

На воронежском кладбище в мусорном ящике нашли гнездо с птенцами

Волонтеры предположили, что их просто выкинули
Евгения ФРОЛОВА

В Воронеже волонтерам принесли необычную находку – гнездо с птенцами горихвостки. Его нашли в ящике для мусора на Юго-Западном кладбище. Добровольцы не отказали в спасении пернатых.

Гнездо передали волонтерам центра помощи диким животным «Сердце леса». Как рассказали в организации, птица не могла свить гнездо в мусорном ящике, поскольку он был плотно закрыт. Скорее всего, кто-то нашел гнездо с живыми птенцами и выбросил его в бак.

С птенцами сейчас все хорошо, заверили волонтеры, они чувствуют себя нормально.