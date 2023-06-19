На воронежском кладбище в мусорном ящике нашли гнездо с птенцами

В Воронеже волонтерам принесли необычную находку – гнездо с птенцами горихвостки. Его нашли в ящике для мусора на Юго-Западном кладбище. Добровольцы не отказали в спасении пернатых.

Гнездо передали волонтерам центра помощи диким животным «Сердце леса». Как рассказали в организации, птица не могла свить гнездо в мусорном ящике, поскольку он был плотно закрыт. Скорее всего, кто-то нашел гнездо с живыми птенцами и выбросил его в бак.

С птенцами сейчас все хорошо, заверили волонтеры, они чувствуют себя нормально.