Воронежцев предупредили о звонках мошенников с телефона доверия следственного управления

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Новый способ удаленного мошенничества придумали аферисты. О нем предупредили воронежцев 18 июня в следственном управлении СКР по Воронежской области.

Правоохранители зафиксировали уже несколько попыток завладеть денежными средствами граждан. Аферисты, звонящие воронежцам, представляются следователями, либо другими сотрудниками следственного управления. Они предлагают гражданам помочь якобы поймать злоумышленников и предлагают оформить кредит в банке.

При этом мошенники используют способы подмены телефонных номеров. Из-за этого звонки гражданам поступают якобы с номера телефона доверия СУ СК России по Воронежской области, либо с других номеров телефонов, указанных на официальном сайте следственного управления.

- Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например, в поимке преступников путем перечисления денежных средств на указанные «собеседником» счета, либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц – это явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы, - пояснили в следственном управлении.

И посоветовали при поступлении такого звонка не поддаваться уговорам, а прервать разговор и перезвонить в тот правоохранительный орган, сотрудником которого вам представился незнакомец. Достаточно набрать телефон «горячей линии», указанный на официальных сайтах.