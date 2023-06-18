Теплая и сухая погода сохранится в Воронеже на предстоящей неделе

Пляжный сезон не за горами Фото: из архива «КП»

На предстоящей неделе погода порадует воронежцев теплом и солнцем. Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник днем будет 27 градусов тепла днем. В ночь на вторник ожидается +17.

20 июня днем будет 25 градусов выше нуля, ночью – около 14.

Среда станет самым прохладным днем недели, когда дневная температура поднимется лишь до +21, зато ночью, как и накануне, ожидается 14 градусов выше нуля.

В четверг, 22 июня днем потеплеет до 24, ночью воздух остынет до +12.

Последний день рабочей недели обещает воронежцам +27, ночь - +15.

В субботу, 24 июня, столбики термометров покажут +29.

А вот в воскресенье вероятна гроза и снижение температуры до +23.