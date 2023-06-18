На большей территории Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

Угрозу пожаров создает жаркая и сухая погода Фото: из архива «КП»

В большинстве районов Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

Жаркая и сухая погода способствует росту риска возникновения лесных пожаров. По данным ГУ МЧС по области, в 23 районах на сегодня установился третий, средний, класс опасности.

В зону повышенного риска попали Воронеж, Борисоглебск, Нововоронеж, Каширский, Аннинский, Бутурлиновский, Подгоренский, Ольховатский, Воробьевский, Калачеевский, Лискинский, Нижнедевицкий, Семилукский, Хохольский, Репьевский, Новоусманский, Острогожский, Каменский, Бобровский, Панинский, Эртильский, Поворинский, Грибановский, Терновский, Рамонский и Верхнехавский районы.

Остальная территория – в зоне низкой пожарной опасности.

Напомним, с 17 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. За его нарушение грозят штрафы в размере от 10 тысяч рублей.