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НовостиОбщество18 июня 2023 14:20

Воронежцы смогут узнать все о туристических услугах

На вопросы жителей региона ответят специалисты Роспотребнадзора
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 19 июня, в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области начнет работать двухнедельная «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Жители региона смогут получить рекомендации специалистов по действиям в условиях жаркой погоды, по питанию, по прививкам, о том, какая вода безопасная для питья, рекомендации по купанию, консультации по актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о правилах безопасного поведения на отдыхе, информацию о действиях при задержке авиарейсов, рекомендации потребителям туристических услуг.

Звонить можно в период с 19 по 30 июня по телефону: 8 (800) 201-05-97 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). Звонок бесплатный.