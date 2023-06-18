13 пожарных тушили «склад» покрышек на балконе воронежской многоэтажки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Захламление помещений – частая причина пожаров. Лишний аз это подтвердил случай, произошедший в квартире многоэтажного дома №105/2 на улице 20-летия Октября в Воронеже.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области, в 12.15 18 июня на пульт дежурного службы спасения поступил вызов на пожар в двухкомнатную квартиру. На балконе вспыхнули автомобильные покрышки.

На борьбу с возгоранием легковоспламеняющихся материалов бросили силы 13 сотрудников из четырех отделений. Кроме людей на тушении были задействованы четыре машины спецтехники.

К счастью, пожар удалось быстро потушить. На это потребовалось 10 минут. Никто из людей в результате ЧП не пострадал.