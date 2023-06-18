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НовостиОбщество18 июня 2023 12:33

9 из 10 воронежцев назвали свой брак удачным

Половина участников соцопроса считает свою вторую половину "родственной душой"
Ирина КАЗАНИНА
Фото Евгении Гусевой

Фото Евгении Гусевой

Фото: из архива «КП»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди воронежцев об их отношениях с представителями противоположного пола. Оказалось, что 51% мужчин и 52% женщин назвали свою вторую половину «родственной душой». В то же время союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», оказалось гораздо меньше, в этом признались 27% мужчин и 25% женщин.

56% мужчин и 53% женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 18% женщин и 17% мужчин.

В итоге своими отношениями довольны 89% мужчин и 86% женщин. Тех, кого не радует их брак, оказалось 11% среди мужчин и 14% - среди женщин.