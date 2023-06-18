Волонтеры воронежского центра «Наша природа» показали своих постояльцев

Фото Центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

В центре охраны животных «Наша природа» собрался «широкий орнитологический ассортимент» из десятков пернатых. Сейчас на лечении и выкорме в стационаре находятся три слетка сирийского дятла, слеток большого пестрого дятла, птенец пустельги и взрослая особь, взрослый чеглок, три дубоноса, вяхирь, три горихвостки, три большие синицы, три лазоревки, кучка воробышков и контейнер со стрижами. Фотографии постояльцев волонтеры разместили на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Новые жильцы потеснили старожилов: осоедов, неясытей, зимняка, луня и енотовидную собаку.

Напомним, по причине переполнения стационар временно перестал принимать на лечение и передержку новых пернатых. Пока – до 10 июля.

- Как только выпустим всех, кого можно - будем снова открыты для приёма птиц, - рассказали в Центре.