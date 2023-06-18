Воронежская пенсионерка лишилась 200 тысяч после звонка лжесотрудника банка

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

За минувшие сутки мошенники обманули девять жителей Воронежской области и совершили две кражи с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 950 тысяч рублей.

Среди потерпевших 85-летняя жительница Воронежа, лишившаяся всех своих сбережений после звонка неизвестного. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что неизвестные пытаются похитить ее сбережения со счета. Для защиты средств незнакомец настоятельно посоветовал перевести имеющиеся накопления на другой счет, где они будут в безопасности.

Под диктовку афериста потерпевшая сняла все свои сбережения – 200 тысяч - и перечислила их по указанным им счетам. После этого мошенник убедил пенсионерку, что деньги вернутся, как только хакерская атака будет отклонена. Однако на связь потерпевшей злоумышленник больше так и не вышел. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.