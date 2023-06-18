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НовостиПроисшествия18 июня 2023 9:24

Воронежец на «Мазда СХ-5» протаранил одну и разбил еще две машины в центре города

Водитель грубо нарушил правила проезда нерегулируемого перекрестка
Ирина КАЗАНИНА
Авария произошла в 20.45

Авария произошла в 20.45

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вечером в субботу, 17 июня, в центре Воронежа на пересечении улиц Чайковского и Студенческой произошла массовая авария. Как рассказали в ГУ МВД по области, 28-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-5», двигаясь по улице Студенческой, не уступил дорогу имевшему преимущество проезда перекрестка «Шевроле Камаро», под управлением 35-летнего мужчины. В результате столкновения автомобиль «Шевроле Камаро» по инерции отбросило на припаркованный автомобиль «Ниссан Пульсар», который, в свою очередь отлетел на припаркованный автомобиль «Пежо 308».

Удар был такой силы, что обломки машин разлетелись в разные стороны, буквально засыпав перекресток.

Осколки разбитых машин засыпали перекресток

Осколки разбитых машин засыпали перекресток

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В аварии пострадала 22-летняя жительница Воронежа, которая в этот момент находилась в салоне стоящего автомобиля «Ниссан Пульсар». Девушку доставили в больницу.

По факту аварии организовали проверку, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.