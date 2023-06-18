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НовостиПроисшествия18 июня 2023 8:11

Руководитель СК России лично следит за расследованием дела об убийстве младенца в воронежском селе

Глава ведомства поручил доложить ему об обстоятельствах преступления
Ирина КАЗАНИНА
Тело малыша обнаружили 15 июня

Тело малыша обнаружили 15 июня

Фото: из архива «КП»

Глава следкома следит за расследованием уголовного дела об убийстве младенца в Воронежской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского СУСКа Кириллу Левиту доложить об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела об убийстве младенца.

Напомним, тело ребенка со следами телесных повреждений обнаружили 15 июня в селе Октябрьское Поворинского района. По факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, - сообщают в пресс-службе СУСК по Воронежской области.