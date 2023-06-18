Под Воронежем машина без водителя переехала женщину и скатилась в водоем

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Несчастным случаем обернулась небрежность водителя в Семилукском районе под Воронежем. Там глубокой ночью автомобиль «Шевроле Клан» едва не лишил жизни 36-летнюю женщину. ЧП произошло недалеко от автодороги «с. Семилуки-с. Землянск». 41-летний водитель иномарки остановил машину у водоема и не поставил его на тормоз. В результате автомобиль самопроизвольно покатился под уклон и наехал на 36-летнюю женщину, а затем скатился в реку.

В результате ДТП женщина получила травмы и попала в больницу. Полицейские организовали проверку по факту аварии.

Напомним, похожая трагедия произошла на пляже под Воронежем в 2021 году. Там оставленные без присмотра дети завели машину и она, покатившись, насмерть задавила младенца.