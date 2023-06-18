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НовостиПроисшествия18 июня 2023 6:29

В Воронеже сгорел дачный домик

Обошлось без пострадавших
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В субботу, 17 июня, в Советском районе Воронежа сгорел дачный домик. Сообщение о пожаре на улице Логовая поступил на пульт дежурного МЧС в 17.45.

На месте выяснилось, что горит постройка площадью 4х5 м. В ликвидации ЧП задействовали восемь спасателей и две машины спецтехники. Ликвидировать пожар удалось в 18.06.

По оперативной информации ГУ МЧС, пострадавших в ЧП нет.

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