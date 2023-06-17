Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 15:59

В Воронежской области в заповеднике вновь открыли экотропу «Легенды Хопра»

Ее закрывали в середине марта из-за того, что часть ее была затоплена во время половодья
Олег КУЗНЕЦОВ
Экотропа «Легенды Хопра» вновь открыта для посетителей заповедника.

Экотропа «Легенды Хопра» вновь открыта для посетителей заповедника.

Фото: с сайта Хоперского заповедника.

В Хоперском заповеднике объявили, что экологическая тропа «Легенды Хопра» вновь открыта для посещений. Напомним, что ее закрывали в середине марта. Дело в том, что часть экотропы была затоплена во время половодья. Сейчас, видимо, полностью ликвидировали последствия разгула стихия. И экотропа вновь стала безопасна.

Для того что бы посетить экологическую тропу, нужно получить разрешение в отделе экологического просвещения. Можно также подать заявку на официальном сайте заповедника.

Посетить Хоперский заповедник можно с понедельника по воскресенье с 8.00 до 16.00. По всем вопросам можно обращаться по тел. 8 (991) 325-06-16 или 8 (47353) 48-1-50.