В КПРФ определили своего кандидата в губернаторы Воронежской области

Андрей Рогатнев. Фото: kprf.ru

В субботу, 17 июня, на внеочередной конференции областного отделения КПРФ определили кандидата в губернаторы Воронежской области. Абсолютным большинством голосов выбрали нынешнего лидера компартии нашего региона Андрея Рогатнева. За него были 65 делегатов конференции из 68.

Андрей Рогатнев является первым секретарем обкома КПРФ и депутатом областной Думы. Недавно он стал одним из фигурантов скандала. Коллега по партии Михаил Рукавицын обвинил Рогатнева в том, что тот его избил. Однако в Следственном комитете ему отказали в возбуждении уголовного дела. Мотивировали это тем, что факт избиения не подтвердился. А вскоре Рукавицына исключили из рядов КПРФ.

Напомним, в «Единой России» пройдет предварительное голосование, в котором определят кандидата в губернаторы. Очевидным фаворитом выглядит идущий на второй срок Александр Гусев. У других претендентов, руководителя управы Левобережного района Воронежа Вадима Башилова, главы администрации Рамонского района Романа Береснева, ректора Воронежского государственного педагогического университета Сергея Филоненко, шансов, прямо скажем, крайне мало.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Впервые будут применять дистанционное электронное голосование. Отдать голос без явки на избирательные участки можно будет с 8 по 10 сентября.