В полиции сообщили подробности ДТП на проспекте Патриотов недалеко от Юго-Западного рынка, где перевернулся автомобиль «Форд». Оказалось, что в аварию, которая случилась в субботу, 17 июня, в 13.10 попали не только эта иномарка и «Нива», но и «Опель». При этом госпитализация потребовалась только десятимесячному мальчику, ехавшему в «Форде». 56-летний мужчина, руливший «Нивой», 33-летняя женщина, управлявшая «Фордом» и 35-летний водитель «Опеля» тяжелых травм не получили. Сразу после ДТП в районе аварии образовалась большая пробка. Сейчас она рассосалась. На данный момент дороги в Воронеже практически полностью свободны. Напомним, вечером 16 июня после ДТП с «Ладой» и «Тойотой», которое случилось в селе Медовка Рамонского района, попала в больницу девятилетняя девочка. Водитель отечественной машины, везший ребенка, вылетел на встречную полосу. Оказалось, что он был пьян.