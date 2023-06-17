В Воронеже синоптики предупредили о возможном загрязнении воздуха 18 июня

В промзонах 18 июня лучше не гулять. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 18 июня, метеорологические условия в Воронежской области будут способствовать рассеиванию вредных примесей в слое атмосферы у земли. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Не стоит думать, конечно, что из-за этого предупреждения метеорологов в ближайшее воскресенье на улицу нельзя выходить иначе как в противогазе. На самом деле загрязнение, скорее всего, будет несильным. Тем не менее людям, особо следящим за своим здоровьем, лучше 18 июня выбрать место для прогулок не в промзонах, а в зеленых уголках – парках и скверах.

Между тем, погода будет благоприятствовать прогулкам. Дождей в воскресенье, 18 июня, в Воронежской области и в столице Черноземья не ожидают. Температура днем будет стабильно выше 20 градусов. В Воронеже так и вовсе обещают идеальные для лета +25. Такими же обещают быть первые дни будущей недели. В понедельник, 19 июня, синоптики прогнозируют +25 градусов, а во вторник, 20 июня, чуть похолодает - до +22, и возможен кратковременный дождь. Зато в среду, 21 июня, температура снова поднимется до +24.