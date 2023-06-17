У нападающего воронежского «Бурана» родился сын

Александр и Юлия Шипиловы создали семью год назад. А теперь у них родился сын Матвей. Фото: телеграм-канал ХК "Буран".

Нападающий «Бурана» Александр Шипилов и его супруга Юлия стали родителями. У них родился мальчик, назвали его Матвеем. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Буран».

- Пускай малыш растет крепким, здоровым и умненьким, радует своих родителей. Желаем, чтобы он приносил в этот мир счастье и дарил свет и тепло окружающим. Ну а маме и папе желаем сил, терпения и здоровья, - говорится в поздравлении в телеграм-канале клуба.

Интересно, что мальчик родился у четы Шипиловых почти ровно через год после свадьбы Александра и Юлии. Они оформили свои отношения 3 июня 2022-го. Так что в июне в этой семье будут сразу два повода для праздника!

Напомним, что Александр Шипилов – один из немногих воспитанников воронежской школы хоккея в нынешнем составе «Бурана». При этом он является одним из лидеров. Ставка на хоккеистов из других городов пока не работает – «ураганные» уже который год не вылезают из подвала таблицы ВХЛ.