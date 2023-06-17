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НовостиПроисшествия17 июня 2023 11:12

Под Воронежем мужчина думал помочь подруге с покупкой запчастей и стал жертвой мошенницы

Оказалось, что страницу его знакомой взломали. Аферистку поймали
Юрий КОЗЛОВ
Мошенница взломала страницу подруги мужчины и убедила его перевести 11 тысяч рублей.

Мошенница взломала страницу подруги мужчины и убедила его перевести 11 тысяч рублей.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

24-летний житель Семилукского района стал жертвой «развода» мошенника в Сети. Мужчина думал, что общается со своей подругой ВКонтакте. И увидел, что знакомая написала сообщения с просьбой занять ей деньги якобы на покупку запчастей для автомобиля. Галантный кавалер перевел 11 тысяч рублей. И вскоре узнал, что страница его подруги взломана. Он обратился за помощью к полицейским.

Сотрудники уголовного розыска сработали быстро. Они установили личность и задержали мошенницу в Санкт-Петербурге. Аферисткой оказалась 25-летняя женщина.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанной женщине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, 16 июня мошенники заставили 71-летнюю жительницу Воронежа перечислить им миллион рублей.