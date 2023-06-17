В Воронеже пенсионерка подарила мошенникам миллион рублей

Пенсионерка лишилась огромной суммы, взятой в кредит. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

71-летняя жительница Ленинского района стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил сначала один аферист, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков, потом другой. Оба преступника убеждали пожилую женщину, что на ее счет покушаются хакеры. Они якобы пытаются оформить несколько кредитов. И чтобы обезопасить себя, надо их опередить. То есть, взять кредит самой и перевести деньги на «безопасный» счет.

Испуганная пенсионерка выполнила все инструкции мошенников и перечислила более миллиона на указанные счета. После зачисления денег аферисты, естественно, перестали отвечать на звонки. А обманутая пожилая женщина пошла в полицию.

- Всего с учетом преступления против пенсионерки 16 июня в Воронежской области зарегистрировали 17 мошенничеств и 9 краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более пяти миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, карающим за кражи и мошенничества. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.

О новых способах мошенничества и о том, как узнать аферистов по нескольким произнесенными ими словам, вы можете узнать здесь.