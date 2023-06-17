Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июня 2023 9:49

В Нижнедевицком районе Воронежской области ввели карантин по бешенству

Очаг страшного заболевания обнаружили в селе Острянка
Олег КУЗНЕЦОВ
Опасаться стоит даже таких вроде бы безобидных животных как кошки.

Опасаться стоит даже таких вроде бы безобидных животных как кошки.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В селе Острянка Нижнедевицкого района в доме № 42 на улице Гагарина обнаружили очаг заболевания бешенством. В связи с этим там ввели карантин. Это решение оформили указом губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства 16 июня.

Теперь с 15 июня по 20 сентября 2023 года в Острянке запрещено проведение любых мероприятий, связанных с перемещением или скоплением животных.

Ранее аналогичный карантин ввели на хуторе Дракино Репьевского района. Там неблагополучной по бешенству признали территорию протяженностью в два километра.

Напомним, с начала 2023 года в Воронежской области от бешенства умерли восемь животных – по четыре собаки и кошки. От нападения зараженных этой страшной болезнью животных пострадали 18 человек.