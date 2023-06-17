В Нижнедевицком районе Воронежской области ввели карантин по бешенству

Опасаться стоит даже таких вроде бы безобидных животных как кошки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В селе Острянка Нижнедевицкого района в доме № 42 на улице Гагарина обнаружили очаг заболевания бешенством. В связи с этим там ввели карантин. Это решение оформили указом губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства 16 июня.

Теперь с 15 июня по 20 сентября 2023 года в Острянке запрещено проведение любых мероприятий, связанных с перемещением или скоплением животных.

Ранее аналогичный карантин ввели на хуторе Дракино Репьевского района. Там неблагополучной по бешенству признали территорию протяженностью в два километра.

Напомним, с начала 2023 года в Воронежской области от бешенства умерли восемь животных – по четыре собаки и кошки. От нападения зараженных этой страшной болезнью животных пострадали 18 человек.