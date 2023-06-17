В Воронежской области мужчина ударил топором участкового

Сотрудник Следственного комитета работает на месте ЧП. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

15 июня в селе Липовка Бобровского района в доме на улице Мира разбушевался 65-летний мужчина. Он напал на свою супругу. Женщина еле вырвалась и позвонила в полицию. Однако дебошир даже при появлении двух стражей порядка не угомонился. Он вышел из дома с топором и ударил им участкового в район туловища. Полицейский успел закрыться портфелем, поэтому серьезной травмы не получил. Пенсионер попытался еще несколько раз ударить топором участкового, однако тот вместе с коллегой сумел скрутить дебошира.

- Мужчина на допросе частично признал свою вину. Решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы. Следователь СК провел осмотр места происшествия, наши сотрудники допрашивают свидетелей, - сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.