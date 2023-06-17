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НовостиПроисшествия17 июня 2023 9:20

В Воронежской области мужчина ударил топором участкового

Дебошира скрутили, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы
Юрий КОЗЛОВ
Сотрудник Следственного комитета работает на месте ЧП.

Сотрудник Следственного комитета работает на месте ЧП.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

15 июня в селе Липовка Бобровского района в доме на улице Мира разбушевался 65-летний мужчина. Он напал на свою супругу. Женщина еле вырвалась и позвонила в полицию. Однако дебошир даже при появлении двух стражей порядка не угомонился. Он вышел из дома с топором и ударил им участкового в район туловища. Полицейский успел закрыться портфелем, поэтому серьезной травмы не получил. Пенсионер попытался еще несколько раз ударить топором участкового, однако тот вместе с коллегой сумел скрутить дебошира.

- Мужчина на допросе частично признал свою вину. Решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальное наказание по ней – десять лет лишения свободы. Следователь СК провел осмотр места происшествия, наши сотрудники допрашивают свидетелей, - сообщил руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.