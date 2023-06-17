Воронежцы услышали музыку ветра и топота копыт

Репетиция Forte Trio, фото Андрея Парфенова, ПФ

16 июня на Платоновском фестивале выступил один из самых известных камерных ансамблей Казахстана Forte Trio. Коллектив играет на самых престижных сценах мира, в том числе и в нашей стране. А на Платоновфесте Казахстан представлен впервые.

Для воронежцев музыканты Forte Trio подобрали камерную программу – фортепианные трио Дебюсси, Сибелиуса и Брамса.

- Сибелиус не так часто исполняется, не так много записей этого произведения. А нам интересно играть незаежженное, - объяснил выбор произведений пианист и художественный руководитель коллектива Тимур Урманчеев. - Камерная музыка - чистая мелодия, где основная мысль не спрятана за обилием украшательств, пассажей.

А еще Forte Trio исполнило воронежцам казахскую музыку. В основу поэмы «Кёроглы» композитор Арман Жайым положил кюй казахского акына (музыкальное воспроизведение сказаний и легенд). У этих фольклорных пьес импровизационное начало.

- В этой эффектной пьесе есть подражание звучанию народных инструментов – домбре, кобызу, который имитирует человеческий голос. В музыке слышится дыхание степи – звуки природы, завывание ветра, шум дождя, топот копыт лошадей, - отметит Тимур Урманчеев. - Сейчас бум на осовременивание казахского фольклора, когда классические составы выступают с аранжировками национальной музыки. Это привлекает людей, когда они слышат знакомую мелодию в новой обработке. Сейчас и целые симфонические оркестры играют народную музыку, и классические трио играют с домбристами, делают интересные миксы фольклора. А вообще специфика казахской музыки – опирание на национальную мелодику и ритмику.