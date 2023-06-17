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НовостиОбщество17 июня 2023 8:17

Стал известен уровень газификации Воронежской области

Она превысила 94 процента
Олег КУЗНЕЦОВ
Газ обещают доставить еще до девяти населенных пунктов в шести районах Воронежской области.

Газ обещают доставить еще до девяти населенных пунктов в шести районах Воронежской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил об уровне газификации Воронежской области. По его данным, она составляет более 94 процентов. Эти цифры он привел во время встречи с губернатором Александром Гусевым на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, на встрече сообщили, что в период до 2025 года построят новые межпоселковые газопроводы. Они позволят газифицировать девять населенных пунктов в Аннинском, Богучарском, Калачеевском, Нижнедевицком, Новоусманском и Семилукском районах.

- В компании также планируют реконструировать газораспределительные станции в Грибановке, Новой Усмани, Боброве и Солдатском, - сообщил губернатор Александр Гусев.