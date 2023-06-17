В центре Воронежа на проспекте Революции сгорела квартира

Пожар на проспекте Революции потушили через 38 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 17 июня, около двух часов ночи загорелась квартира в самом центре Воронежа, в доме № 26/28 на проспекте Революции.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 1.56. На место ЧП выезжали 17 наших сотрудников на пяти пожарных машинах. Огонь потушили в 2.34. В горевшей однокомнатной квартире пламя повредило комнату 5х3м и коридор 2х5м по всей площади. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Его причину еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.