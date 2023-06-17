В Воронеже окончательно закрыли Птичий рынок

Почти все торговые павильоны демонтировали. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В субботу, 17 июня, окончательно прекратил свое существование Птичий рынок в Северном микрорайоне на улице 60-й Армии. Если 16 июня работал только один киоск, где продавали фрукты и овощи, то сейчас и он закрыт. Люди по привычке пришли закупаться с утра и были очень разочарованы, что потратили время зря. Сохранилась только площадка расположенная ближе к живым домам. Там еще стоят торговые павильоны.

Впрочем, о закрытии Птичьего рынка предупреждали уже давно. Через территорию, где он располагается, проложат дорогу, которая станет дублером Московского проспекта. Нужно поторопиться, ведь новую трассу планируют сдать уже в 2024 году. А предпринимателям обещали подыскать новые площадки для торговли.