Воронежская областная детская библиотека устраивает в июне пятничные мастер-классы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская областная детская библиотека приглашает детей на мастер-классы, которые помогут создать творческие работы в различных техниках, работать с пастелью и другими материалами, развивая мелкую моторику и фантазию. Первое занятие прошло 16 июня, ребята сделали золотых рыбок из пузырчатой пленки.

23 июня пройдет занятие по созданию картины из оттисков предметов «Душистая сирень».

30 июня ребят ждет мастер-класс по рисованию сухой пастелью «Разноцветные коты».

Мастер-классы проходят по пятницам в 16.30.