В 2023-м году для районов Воронежской области закупят более 220 новых автобусов

За 2023 год для городов и районов Воронежской области за счет регионального бюджета приобретут более 220 автобусов. Для этого департамент промышленности и транспорта Воронежской области опубликовал 18 извещений о проведении электронных аукционов на сайте Единой информационной системы в сфере закупок и электронной площадке РТС-тендер. Поставщики автобусной техники могут подать заявки на участие в конкурсных процедурах до 22 и 23 июня. В соответствии с опубликованной документацией, по каждому электронному аукциону необходимо поставить пять автобусов категории М3.

- Все закупаемые транспортные средства будут оборудованы тахографами, аппаратурой спутниковой навигации, а также и системами видеонаблюдения, - сообщили в региональном департамент промышленности и транспорта.